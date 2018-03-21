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Охранник украл телефон у покупательницы в ростовском супермаркете
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Охранник украл телефон у покупательницы в ростовском супермаркете 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудник службы безопасности одного из супермаркетов в Ростове‐на‐Дону похитил дорогостоящий смартфон покупательницы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Сообщается, что женщина положила телефон рядом с собой, когда оплачивала свои покупки. Однако посетительница магазина ненадолго отвлеклась. В этот момент
33-летний
охранник сумел завладеть гаджетом, чью стоимость позднее оценили в 20 тысяч рублей.
После обращения пострадавшей в дежурную часть, сотрудники полиции сумели задержать похитителя смартфона. Против мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Название супермаркета не сообщается.
Уборщик одного из люксовых отелей на Сейшелах изнасиловал российскую журналистку. Насильник незаметно прокрался в номер потерпевшей, которая не смогла вовремя обратиться за помощью
из-за  особенностей инфраструктуры отеля.
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