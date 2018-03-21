Ещё
Мигранты ранили трех полицейских в Мадриде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть

Мигранты ранили трех полицейских в Мадриде 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 21 мар — РИА Новости. Мигранты напали на полицейских в Мадриде, трое стажей правопорядка получили ранения.
Как сообщает газета El Mundo, в среду в мадридском районе Лавапьес, где проживает много мигрантов и где на прошлой неделе произошли массовые беспорядки, выходцы из Сенегала напали на сотрудников муниципальной полиции.
Один из местных жителей начал угрожать полицейским, те потребовали документы, после чего группа мигрантов начала забрасывать представителей правоохранительных органов камнями и стульями. На место прибыло подкрепление.
В среду в районе проходила акция протеста, организованная Ассоциацией сенегальских мигрантов.
В ночь с 15 на 16 марта в мадридском районе Лавапьес происходили столкновения с полицией, причиной которых стала смерть выходца из Сенегала. Мигранты возложили вину на полицию, стражи правопорядка это категорически отрицают. В результате столкновений были ранены десять полицейских, задержаны шесть человек.
РИА Новости: последние новости
Жителя Ульяновской области осудили за убийство жены на дне рождения сына На Украине задержали женщину, которая сообщила о "минировании" Рады В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Балтийский завод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД49
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»81
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть93
В центре Москвы обрушилось здание37
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы26
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение