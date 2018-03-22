Число раненых в беспорядках в Мадриде полицейских возросло до пяти

МАДРИД , 22 мар — РИА Новости . Число полицейских, раненых в результате столкновений с мигрантами в Мадриде, увеличилось до пяти человек.

В среду в мадридском районе Лавапьес, где живет много мигрантов и где на прошлой неделе произошли массовые беспорядки, выходцы из Сенегала напали на сотрудников муниципальной полиции.

Один из местных жителей начал угрожать полицейским, те потребовали документы, после чего группа мигрантов начала забрасывать представителей правоохранительных органов камнями и стульями. Стражам порядка потребовалось подкрепление. В среду сообщалось о трех раненых полицейских и одном задержанном.

Позже полиция уточнила данные по раненым. «В итоге пять сотрудников полиции получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел, когда патруль пытался идентифицировать личность человека, который в начале отказался, а затем напал на полицейских. Во время его задержания другие люди бросали различные предметы», — говорится в сообщении мадридской полиции в Twitter.

В ночь с 15 на 16 марта в мадридском районе Лавапьес происходили столкновения с полицией, причиной которых стала смерть выходца из Сенегала. Мигранты возложили вину на полицию, стражи правопорядка это категорически отрицают. В результате столкновений были ранены десять полицейских, задержаны шесть человек.