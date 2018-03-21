Банда из трех человек пошли под суд в Карелии

Так перед судом предстали двое молодых людей и одна девушка, сразу по трем статьям — убийство, разбой и кража. Им вынесен приговор.

Началось все 17 ноября далекого 2015 года, тогда один из обвиняемых выпил со своим знакомым, после чего у них разгорелся скандал, мужчина нанес собутыльнику многократные удары прорезиненной палкой с металлическим стержнем. После нанесенных травм мужчина умер на месте, подозреваемый, что бы скрыть следы утопил его тело в ближайшей реке.

В мае следующего года все трое обвиняемых пришли на застолье к своему знакомому. Там же они на него напали и избили. Кроме ног и рук для избиения в ход пошла, сковорода, после этого они устроили круг смерти. Взяв нож они начали поочередно наносить удары хозяину квартиры. Мужчина умер там же.

Еще один случай произошел на улице Петрозаводска . Двое из обвиняемых напали на случайного прохожего. Избив его, они отняли у мужчины документы и банковскую карту, с которой позже сняли денежные средства в размере 10 000 рублей. Позднее все вместе они совершили еще одну кражу, более чем на 27 000 рублей.

Так они получили наказание в виде 9 лет 11 месяцев, 8 лет 6 месяцев и 4 лет 4 месяцев лишения свободы.