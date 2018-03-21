Банда из трех человек пошли под суд в Карелии 

Так перед судом предстали двое молодых людей и одна девушка, сразу по трем статьям — убийство, разбой и кража. Им вынесен приговор.
Началось все 17 ноября далекого 2015 года, тогда один из обвиняемых выпил со своим знакомым, после чего у них разгорелся скандал, мужчина нанес собутыльнику многократные удары прорезиненной палкой с металлическим стержнем. После нанесенных травм мужчина умер на месте, подозреваемый, что бы скрыть следы утопил его тело в ближайшей реке.
В мае следующего года все трое обвиняемых пришли на застолье к своему знакомому. Там же они на него напали и избили. Кроме ног и рук для избиения в ход пошла, сковорода, после этого они устроили круг смерти. Взяв нож они начали поочередно наносить удары хозяину квартиры. Мужчина умер там же.
Еще один случай произошел на улице Петрозаводска. Двое из обвиняемых напали на случайного прохожего. Избив его, они отняли у мужчины документы и банковскую карту, с которой позже сняли денежные средства в размере 10 000 рублей. Позднее все вместе они совершили еще одну кражу, более чем на 27 000 рублей.
Так они получили наказание в виде 9 лет 11 месяцев, 8 лет 6 месяцев и 4 лет 4 месяцев лишения свободы.