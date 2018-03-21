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Мошенник оформил на себя 18 земельных участков в Пензенской области
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Мошенник оформил на себя 18 земельных участков в Пензенской области 

360tv.ru 1 час назад
Мужчина незаконно завладел 18 земельными участками благодаря мошеннической схеме в Пензенской области. Об этом сообщил сайт «Пенза‐пресс».
На основании фальшивых справок «Государственного архива Пензенской области» и заверенных копий постановлений главы городской администрации мужчина оформил на себя 18 земельных участков. Сумма ущерба составила около шести миллионов рублей.
Мошенника приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Ему также назначили штраф более трех миллионов рублей.
В Краснодарском крае закончилось расследование в отношении руководителя кубанской строительной фирмы, который обманул граждан на сумму более чем 45 миллионов рублей.
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