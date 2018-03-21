Мошенник оформил на себя 18 земельных участков в Пензенской области

Мужчина незаконно завладел 18 земельными участками благодаря мошеннической схеме в Пензенской области . Об этом сообщил сайт «Пенза‐пресс».

На основании фальшивых справок «Государственного архива Пензенской области» и заверенных копий постановлений главы городской администрации мужчина оформил на себя 18 земельных участков. Сумма ущерба составила около шести миллионов рублей.

Мошенника приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Ему также назначили штраф более трех миллионов рублей.