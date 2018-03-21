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СК назвал приоритетную версию обрушения дома в Мурманске
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Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть

СК назвал приоритетную версию обрушения дома в Мурманске 

РИА Новости 4 часа назад
РИА НОВОСТИ. СК РФ: ПРИОРИТЕТНАЯ ВЕРСИЯ ОБРУШЕНИЯ ДОМА В МУРМАНСКЕ — УМЫШЛЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОДНИМ ИЗ ЖИЛЬЦОВ
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