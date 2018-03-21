В Ростове-на-Дону охранник супермаркета украл телефон у покупательницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости . Охранник супермаркета в Ростове-на-Дону украл телефон покупательницы за 20 тысяч рублей, когда женщина отвлеклась, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Ростову-на-Дону (Железнодорожный район) обратилась ростовчанка и сообщила, что у нее украли мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего подозреваемого.

"Им оказался охранник супермаркета. Полицейские выяснили, что злоумышленник похитил мобильный телефон покупательницы, заметив, что она оставила гаджет без присмотра и отвлеклась. Сумма ущерба составила почти 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.