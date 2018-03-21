Московский педагог надругался над школьником

Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , 51-летний извращенец работал руководителем одного из кружков центра детского творчества «Переделкино».

О случившемся в полицию заявил свидетель, который рассказал, что педагог насильно раздел 10-летнего мальчика, фотографировал его на телефон, а после надругался над ним.

В настоящее время предполагаемый преступник задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

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