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Московский педагог надругался над школьником
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Московский педагог надругался над школьником 

Свободная пресса 1 час назад
Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, 51-летний извращенец работал руководителем одного из кружков центра детского творчества «Переделкино».
О случившемся в полицию заявил свидетель, который рассказал, что педагог насильно раздел 10-летнего мальчика, фотографировал его на телефон, а после надругался над ним.
В настоящее время предполагаемый преступник задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».
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