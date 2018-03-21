Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников

В циркуляре говорится, что прокуроры должны использовать каждый законный инструмент, а в соответствующих случаях смертную казнь, для борьбы с опиоидной эпидемией.

В федеральных судах США смертная казнь может быть применена для связанных с наркотиками преступлений в четырех случаях: рэкет, убийства, совершенные наркоторговцами, убийства как части преступного предприятия, а также дела, где фигурирует большой объем наркотических веществ.