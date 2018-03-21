Ещё
Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть
Показавшая губернатору "жест смерти" девочка взорвала Сеть

Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников 

Российская Газета 2 часа назад
Федеральные прокуроры США смогут требовать смертной казни — если это позволяет законодательство — для злоумышленников, чьи преступления связаны с наркотиками. Такое указание дал глава американского минюста Джефф Сешнс, передает РИА Новости.
В циркуляре говорится, что прокуроры должны использовать каждый законный инструмент, а в соответствующих случаях смертную казнь, для борьбы с опиоидной эпидемией.
В федеральных судах США смертная казнь может быть применена для связанных с наркотиками преступлений в четырех случаях: рэкет, убийства, совершенные наркоторговцами, убийства как части преступного предприятия, а также дела, где фигурирует большой объем наркотических веществ.
Российская Газета: последние новости
Французская пара заподозрила няню своих детей в колдовстве и убила ее "Чулочный душитель" казнен в штате Джорджия В Риме полицейский случайно ранил ехавших на мотороллере женщин
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД49
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»81
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть93
В центре Москвы обрушилось здание37
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы26
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение