После гибели девушки из-за упавшего дерева ростовский cледком возбудил уголовное дело

Следователи выяснят, виноваты ли в трагической гибели 21-летней ростовчанки сотрудники местного самоуправления, которые должны были организовать обрезку деревьев. СУ СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

— Во время расследования установят причины произошедшего и дадут оценку должностным лицам, в чьи обязанности входит организация работ по уходу за зелеными насаждениями, обрезке и составление планов вырубки сухих и аварийных деревьев, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Девушка вместе с мужем шла по Пушкинской домой из магазина, когда из-за порыва ветра на них упало дерево. Мужчина выжил, а ростовчанка погибла на месте. У пары есть двухлетний ребенок. Силовики проверят МКУ «Управление благоустройства Кировского района»: будет назначена экспертиза, которая установит, насколько прочное было дерево.