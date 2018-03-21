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После гибели девушки из-за упавшего дерева ростовский cледком возбудил уголовное дело
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После гибели девушки из-за упавшего дерева ростовский cледком возбудил уголовное дело 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Следователи выяснят, виноваты ли в трагической гибели 21-летней ростовчанки сотрудники местного самоуправления, которые должны были организовать обрезку деревьев. СУ СК по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
— Во время расследования установят причины произошедшего и дадут оценку должностным лицам, в чьи обязанности входит организация работ по уходу за зелеными насаждениями, обрезке и составление планов вырубки сухих и аварийных деревьев, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Девушка вместе с мужем шла по Пушкинской домой из магазина, когда из-за порыва ветра на них упало дерево. Мужчина выжил, а ростовчанка погибла на месте. У пары есть двухлетний ребенок. Силовики проверят МКУ «Управление благоустройства Кировского района»: будет назначена экспертиза, которая установит, насколько прочное было дерево.
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