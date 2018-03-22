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В Орле проверка счётчиков обошлась пенсионерке в 200 тысяч рублей
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Рост пенсий, способ перехвата "Сармата" и другие события дня

В Орле проверка счётчиков обошлась пенсионерке в 200 тысяч рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В областном центре зарегистрировано ещё два случая мошенничества в отношении пожилых людей. Под предлогом проверки счетчиков неизвестные похитили у пенсионеров 27 и 200 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, злоумышленница постучалась в дверь к 91-летнему жителю Заводского района Орла и сообщила, что ей необходимо снять показания счётчиков и сделать перерасчёт.
Несмотря на то, что слышал о мошенниках, пенсионер впустил незнакомку в дом. После ее ухода он обнаружил пропажу 27 тысяч рублей и позвонил в полицию.
В Железнодорожном районе города к пенсионерке 1930 года рождения под предлогом проверки счетчиков также пришла неизвестная женщина. Пожилая женщина впустила её в квартиру. Во время беседа подозреваемая рассказала якобы новой государственной программе замены старых денежных купюр на новые. Доверившись гостье, пенсионерка показала ей свои сбережения. Уже после ее ухода злоумышленницы потерпевшая обнаружила пропажу 200 тысяч рублей и обратилась в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление личности злоумышленницы.
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