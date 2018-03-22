Ещё
В Орле молодая семья торговала «синтетикой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле молодая семья торговала «синтетикой» 

РИА 57 21 минуту назад
Фото: РИА 57
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля УМВД по Орловской области установили личности подозреваемых в хранении наркотиков.
По информации пресс-службы полиции, в квартире в одной из многоэтажек Заводского района Орла 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка хранили запрещенное к обороту вещество. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой более 98 граммов.
Отделом по расследованию преступлений Заводского района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение и распространение наркотиков». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Сообщение В Орле молодая семья торговала «синтетикой» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловец украл быка и купил колечко Суд рассмотрел апелляцию по делу экс-директора школы искусств им.Кабалевского В Орле пенсионерка отдала 40 тысяч за несуществующее ДТП
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва118
В РФ могут повысить подоходный налог570
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке148
Панин с огромным долгом сбежал из России110
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение