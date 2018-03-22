В Орле молодая семья торговала «синтетикой»

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля УМВД по Орловской области установили личности подозреваемых в хранении наркотиков.

По информации пресс-службы полиции, в квартире в одной из многоэтажек Заводского района Орла 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка хранили запрещенное к обороту вещество. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой более 98 граммов.

Отделом по расследованию преступлений Заводского района по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение и распространение наркотиков». В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.