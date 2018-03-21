За убийство в преддверии Дня Победы владикавказец осуждён на 10 лет

Верховный суд оставил в силе приговор жителю Владикавказа , который, отмечая День Победы в прошлом году, убил своего собутыльника, сообщает пресс-служба суда.

40-летний житель столицы республики начал отмечать праздник 8 мая вместе с тремя своими приятелями дома у одного из них. Через 8 часов попойки за столом остались только двое. Внезапно вспыхнувший конфликт перешёл в поножовщину. После того, как один из участников потасовки упал, второй нанёс ему несколько серьёзных ножевых ранений, в том числе в грудь и шею. Раненный скончался на месте. А его убийца отправился спать.

Обнаружив после пробуждения в квартире труп, мужчина испугался, спрятал орудие убийства под кровать и вызвал полицию.