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За убийство в преддверии Дня Победы владикавказец осуждён на 10 лет
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За убийство в преддверии Дня Победы владикавказец осуждён на 10 лет 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Верховный суд оставил в силе приговор жителю Владикавказа, который, отмечая День Победы в прошлом году, убил своего собутыльника, сообщает пресс-служба суда.
40-летний житель столицы республики начал отмечать праздник 8 мая вместе с тремя своими приятелями дома у одного из них. Через 8 часов попойки за столом остались только двое. Внезапно вспыхнувший конфликт перешёл в поножовщину. После того, как один из участников потасовки упал, второй нанёс ему несколько серьёзных ножевых ранений, в том числе в грудь и шею. Раненный скончался на месте. А его убийца отправился спать.
Обнаружив после пробуждения в квартире труп, мужчина испугался, спрятал орудие убийства под кровать и вызвал полицию.
Советский районный суд, изучив обстоятельства дела, признал его виновным в убийстве и приговорил к 10 годам в колонии строгого режима. Осуждённый попытался обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но безуспешно.
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