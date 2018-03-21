Во Владимире задержаны жители Нижегородской области, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств

17 марта текущего года в ходе отработки оперативной информации сотрудниками городского Управления МВД совместно с сотрудниками регионального подразделения Росгвардии задержаны 19-ти и 22-летний жители Нижегородской области . При личном досмотре у молодых людей оперативники обнаружили и изъяли 68 полимерных пакетиков с неизвестным содержимым, которые были направлены на экспертизу.

По заключению экспертов, в изъятых пакетиках находилось синтетическое наркотическое средство a-PVP группы, общей массой 31,63 грамма.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД установили, что партию «синтетики» фигуранты планировали сбыть на территории областного центра.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Также полицейскими установлены шестнадцать тайников, организованных задержанными, с так называемыми закладками.

В настоящее время молодые люди заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.