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В Ростове-на-Дону осудили планировавшего воевать на стороне ИГ в Сирии жителя Сочи
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В Ростове-на-Дону осудили планировавшего воевать на стороне ИГ в Сирии жителя Сочи 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Сочи виновным в попытке присоединиться к террористам ИГ ("Исламское государство" — организация запрещена в России), приговорив его к девяти годам заключения. Об этом сообщила официальный представитель суда Алена Катькало.
"Судом установлено, что сочинец Анзор Магамадов с ноября 2015 года по август 2016 года через интернет определил маршрут следования в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ", — сказала Катькало.
Для этого в августе 2016 года он приобрел железнодорожный билет до Сухума в Абхазии, откуда в дальнейшем намеревался проследовать в Сирию через Грузию и Турцию.
Кроме того, суд посчитал доказанным факт, что он незаконно перевозил в автомобиле в Сочи огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Магамадова задержали 14 августа 2016 года.
Исходя из текста приговора, его признали виновным в попытке примкнуть к террористам и незаконной перевозке оружия и боеприпасов. Он проведет девять лет в колонии общего режима.
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