Беглого ростовского экс-полицейского, обвиняемого во взятке, доставят из Чехии в Россию 

Бывшего руководителя волгодонского отдела противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области обвиняют во взятке и мошенничестве в крупном размере. Григория Карлова экстрадируют из Чехии, где он скрывался от правосудия, в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
— По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Чешской Республики экстрадируют в РФ в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола россиянина Карлова, — цитирует слова Куренного «Интерфакс».
Карлов с апреля 2013-го по апрель 2014 года брал взятки и взамен не привлекал преступников к уголовной и административной ответственности. Кроме того, он похитил алкоголь, который полицейские изъяли во время одной из проверок, и продал его. Затем он уехал в Чехию, где его и нашли в 2016 году. Запрос о выдаче экс-сотрудника МВД удовлетворили только через два года, в феврале 2018-го.