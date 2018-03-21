В Башкирии суд изъял у экс-сотрудника ФСИН квартиру, не подтвержденную доходами

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Суд в Уфе изъял у бывшего сотрудника УФСИН четырехкомнатную квартиру, не подтвержденную официальными доходами. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры

"Прокуратура Республики Башкортостан в судебном порядке добилась обращения в доход государства дорогостоящего имущества, приобретенного на неустановленные доходы бывшим сотрудником регионального управления ФСИН, — сообщили в Генпрокуратуре. — Прокурорская проверка соблюдения чиновником антикоррупционного законодательства была организована после обнаружения в его квартире расписок о выдаче займов почти на 9 млн рублей". Расписки обнаружили при обыске в рамках расследования уголовного дела, по которому он проходил свидетелем.

"Установлено, что в 2013 году мужчина приобрел четырехкомнатную квартиру площадью свыше 78 кв. м и гараж в микрорайоне «Зеленая Роща» Уфы общей стоимостью около 4,5 млн рублей. При этом его официальных доходов было недостаточно для покупки данной дорогостоящей недвижимости", — говорится в сообщении. Октябрьский суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры об изъятии недвижимости.