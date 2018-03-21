Ещё
В Калининграде пьяный пациент напал на фельдшера «Скорой помощи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде пьяный пациент напал на фельдшера «Скорой помощи» 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Калининграде возбудили уголовное дело на мужчину, который напал на фельдшера «Скорой помощи», приехавшей по вызову. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Произошло это еще вечером 9 февраля, когда бригада прибыла по вызову на улицу Карбышева.
На пороге медработников встретил 49-летний мужчина, который был сильно пьян. Видимо, это и стало причиной агрессии: в фельдшера полетел флакон духов. Пузырек угодил женщине прямо в голову.
«Потерпевшая обратилась в полицию. Агрессивного калининградца доставили в отдел полиции для разбирательства. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
АиФ: последние новости
Калининградец чуть не убил беременную соседку из-за ее жалоб на шум Калининградец обокрал туалет, чтобы сводить подругу на танцы В Калининграде у водителя нашли 25 кг марихуаны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине153
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США593
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»58
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение