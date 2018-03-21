В Калининграде пьяный пациент напал на фельдшера «Скорой помощи» 

В Калининграде возбудили уголовное дело на мужчину, который напал на фельдшера «Скорой помощи», приехавшей по вызову. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Произошло это еще вечером 9 февраля, когда бригада прибыла по вызову на улицу Карбышева.
На пороге медработников встретил 49-летний мужчина, который был сильно пьян. Видимо, это и стало причиной агрессии: в фельдшера полетел флакон духов. Пузырек угодил женщине прямо в голову.
«Потерпевшая обратилась в полицию. Агрессивного калининградца доставили в отдел полиции для разбирательства. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.