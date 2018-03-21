В Калининграде пьяный пациент напал на фельдшера «Скорой помощи»

Калининграде возбудили уголовное дело на мужчину, который напал на фельдшера «Скорой помощи», приехавшей по вызову. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Произошло это еще вечером 9 февраля, когда бригада прибыла по вызову на улицу Карбышева.

На пороге медработников встретил 49-летний мужчина, который был сильно пьян. Видимо, это и стало причиной агрессии: в фельдшера полетел флакон духов. Пузырек угодил женщине прямо в голову.