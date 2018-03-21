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Полицейскому в ХМАО грозит срок до восьми лет за получение крупной взятки
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Полицейскому в ХМАО грозит срок до восьми лет за получение крупной взятки 

RT на русском 3 часа назад
Сотрудника ОМВД России по городу Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе обвинили в получении крупной взятки от местного жителя, воровавшего металлолом и трубы с месторождения. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на следственное управление СК России по ХМАО — Югре. Преступление выявили представители РУ ФСБ по Тюменской области.
По имеющимся данным, полицейский получил 130 тыс. рублей. За эти деньги он обещал фигуранту уголовного дела своё покровительство, а также помощь в избежании уголовной ответственности.
Передача средств проходила под контролем сотрудников РУ ФСБ. Сразу после этого полицейского задержали.
В настоящее время он находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что экс-замначальника районного отдела судебных приставов Ижевска осудили за взятки.
RT на русском: последние новости
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