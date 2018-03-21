Уголовное дело за использование подложного документа завели на жителя Митина 

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», завели на жителя Митина. Мужчина предъявил сотрудникам ДПС фальшивые права, оформленные на чужое имя.
— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.
Задержание в рамках плановых оперативно-профилактических мероприятий провели сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО. (ср)