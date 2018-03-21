В Смоленской области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из храма

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» поступило сообщение от настоятеля храма, находящегося в селе Издешково, о хищении имущества из помещения церкви и из расположенного рядом сарая.

По указанному в сообщении адресу незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изучили место совершения преступления и выяснили, что неизвестный проник в помещение храма, разбив окно. Сыщики провели подворовый обход села, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению жителя села Издешково, 1973 года рождения, ранее судимого за изнасилование и грабёж. Выяснилось, что он занимался при храме подсобными работами.

Оперуполномоченные доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном и сообщил, где находится похищенное имущество. В настоящее время похищенное изъято.

В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Сафоновский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.