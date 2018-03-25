Жительница Калининграда прописала в своей квартире 26 мигрантов

Полицейские выяснили, что 35-летняя женщина фиктивно поставила на учёт 26 граждан нескольких среднеазиатских республик в своей квартире по улице Беланова. При этом гости региона в жилище подозреваемой никогда не появлялись и не проживали.

«Участковые полиции напоминают, что согласно УК РФ , лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьёй преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — пояснили в УМВД