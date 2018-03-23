Калининградку осудили за финансирование террористов 

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России. По данным следствия, жительница Калининграда передала женщине, помогавшей раненым и больным бойцам ИГ (запрещенная в России организация), 60 тысяч рублей. При этом калининградка осознавала, что деньги пойдут на помощь террористам.
Суд признал женщину виновной по статье «Содействие террористической деятельности» и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее в Калининграде был задержан член причастной к взрыву в Петербурге группировки. Как сообщает пресс-служба ведомства, задержанный является членом террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад» (структурное подразделение запрещенной в России группировки «Исламское государство»).
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