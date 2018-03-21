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В Подмосковье сотрудниками МУ МВД России «Раменское» раскрыта кража на сумму более 250 тысяч рублей
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В Подмосковье сотрудниками МУ МВД России «Раменское» раскрыта кража на сумму более 250 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В Дежурную часть Гжельского отделения полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестные проникли в принадлежащую ей квартиру, расположенную в пос. Электроизолятор, и похитили строительные материалы и электроинструмент. Сумма ущерба составила 265 тысяч рублей.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в Дежурную часть 28-летний уроженец одной из республик Средней Азии.
По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Следователем в отношении задержанного избрана мера пресечении в виде заключения под стражу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Приморье вынесен приговор обвиняемому в пособничестве в незаконном приобретении наркотических средств Направлено в суд уголовное дело о хищениях более двух миллионов рублей из банкоматов в Ярославле и Орле Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств при продаже автомобилей
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