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СК проверит уровень сероводорода на полигоне «Ядрово»
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СК проверит уровень сероводорода на полигоне «Ядрово» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРОВЕРИТ, БЫЛ ЛИ ВЫБРОС СЕРОВОДОРОДА НА ПОЛИГОНЕ ЯДРОВО, ЕСЛИ ДА, МОЖЕТ ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ЗАГРЯЗНЕНИИ АТМОСФЕРЫ — ГСУСК
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