Чайка назначил Бутырского прокурора Москвы

Бутырский межрайонный прокурор Москвы назначен 21 марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки — им стал старший советник юстиции 38-летний Николай Батищев, который последние годы руководил Гагаринской прокуратурой столицы.

Батищев в 2001 году окончил Московский государственный открытый университет. В 2001-2003 годах работал следователем, старшим следователем Черемушкинской межрайпрокуратуры Москвы, старшим следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений прокуратуры Москвы. В 2003-2005 годах был старшим следователем 2-го отдела управления по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений прокуратуры Москвы.