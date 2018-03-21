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Чайка назначил Бутырского прокурора Москвы
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Чайка назначил Бутырского прокурора Москвы 

Legal.Report 33 минуты назад
Фото: Legal.Report
Бутырский межрайонный прокурор Москвы назначен 21 марта приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки — им стал старший советник юстиции 38-летний Николай Батищев, который последние годы руководил Гагаринской прокуратурой столицы.
Батищев в 2001 году окончил Московский государственный открытый университет. В 2001-2003 годах работал следователем, старшим следователем Черемушкинской межрайпрокуратуры Москвы, старшим следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений прокуратуры Москвы. В 2003-2005 годах был старшим следователем 2-го отдела управления по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений прокуратуры Москвы.
В 2005-2007 годах являлся заместителем Черемушкинского межрайпрокурора. В 2007 возглавлял следственный отдел по Черемушкинскому району СУ СКП по Москве. В 2007-2010 годах был заместителем прокурора Юго-Западного административного округа столицы. С ноября 2010 года занимал должность Гагаринского межрайпрокурора Москвы.
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