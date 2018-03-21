Московская школьница украла из квартиры главврача драгоценности на 2,4 млн рублей

Столичные полицейские подозревают десятиклассницу в крупной краже ювелирных изделий из квартиры высокопоставленной медицинской работницы. Злоумышленница получила доступ к чужому жилью через свою мать, которая была нанята главврачом частной клиники в качестве домработницы. Ущерб от кражи превысил два миллиона рублей.

Уголовное наказание грозит девушке 2001 года рождения, передает

Исчезновение ювелирных украшений потерпевшая заметила 7 марта. Со слов женщины-эскулапа, у нее пропали золотые серьги, кольца с бриллиантами и сапфирами, а также часы Cartier стоимостью 1,4 миллиона рублей. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Женщина пояснила, что хранила драгоценности в шкатулке, доступ к которой имеет только она, ее муж и домработница.

"В ходе расследования оперативники выяснили, что кражу совершила дочь домработницы, ученица 10 класса столичной школы. Девушка пришла с матерью в квартиру и во время уборки похитила перечисленное имущество, часть из которого она уже успела сбыть в ломбард", — пояснил источник в правоохранительных органах.

Суммарный ущерб превысил 2 миллиона 420 тысяч рублей.

После задержания школьница созналась в краже. Поскольку подозреваемая является несовершеннолетней, дело из полиции передали в подразделение ГСУ СК РФ по Москве.

В Москве расследуют еще одно уголовное дело об имущественном преступлении, в котором тоже фигурирует несовершеннолетний, но в качестве потерпевшего. В конце февраля 2018 года подросток находился на лестничной площадке 1-го этажа жилого дома, расположенного на улице Кондратюка. Там на него напал мужчина. Применив насилие, он похитил у юноши деньги и мобильный телефон.

"Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", — сообщает

официальный сайт

ГСУ СК РФ.

Предполагаемый грабитель задержан и частично признал вину. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный в отношении несовершеннолетнего"). Мужчине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.