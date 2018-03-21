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Директор ЗАО «Полтавские консервы» добровольно выплатил работникам многомиллионный долг по зарплате после возбуждения дела
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Директор ЗАО «Полтавские консервы» добровольно выплатил работникам многомиллионный долг по зарплате после возбуждения дела 

Новая Кубань 56 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. После добровольной выплаты денежных средств суд вынес вердикт генеральному директору предприятия, на основании которого ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст.145.1 УК РФ. Генерального директора ЗАО «Полтавские консервы» признали виновным в невыплате заработной платы подчиненным. Компания занимается переработкой и консервированием овощей.
Задолженность накапливалась с января по март 2017 года. Руководитель не платил заработную плату 348 сотрудникам.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что директор полностью погасил образовавшуюся задолженность ещё на стадии предварительного следствия. То есть, став фигурантом уголовного дела, руководитель предприятия осознал степень ответственности за содеянное.
Добавим, что в Краснодарском крае уполномоченными ведомствами ведется активная работа по пресечению подобных нарушений действующего законодательства и восстановлению прав потерпевших.
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