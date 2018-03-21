Мошенники в Москве выманили у пенсионерки более полумиллиона рублей

Мошенники, представившиеся по телефону медиками, сообщили московской пенсионерке, что у нее якобы плохие анализы. Она им отдала 12 тысяч долларов (692 тысячи рублей), за которые они обещали ей лекарства. Об этом 21 марта «360» сообщила пресс‐служба МВД столичного главка МВД.

В правоохранительные органы обратилась дочь потерпевшей с жалобой, что мошенники обманным путем завладели деньгами ее матери. С мошенниками пенсионерка общалась по телефону. Напуганная сообщениями о плохих анализах она собрала деньги и передала их приехавшему курьеру.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».