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Мошенники в Москве выманили у пенсионерки более полумиллиона рублей
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Мошенники в Москве выманили у пенсионерки более полумиллиона рублей 

360tv.ru 52 минуты назад
Мошенники, представившиеся по телефону медиками, сообщили московской пенсионерке, что у нее якобы плохие анализы. Она им отдала 12 тысяч долларов (692 тысячи рублей), за которые они обещали ей лекарства. Об этом 21 марта «360» сообщила пресс‐служба МВД столичного главка МВД.
В правоохранительные органы обратилась дочь потерпевшей с жалобой, что мошенники обманным путем завладели деньгами ее матери. С мошенниками пенсионерка общалась по телефону. Напуганная сообщениями о плохих анализах она собрала деньги и передала их приехавшему курьеру.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Ногинске лжебанкиры обманули вкладчиков на 5, 5 миллионов рублей. Они организовали фиктивный дополнительный офис известного банка и принимали у местных крупные «банковские вклады». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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