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17-летний житель Юрьев-Польского семь раз ударил подростка ножом
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17-летний житель Юрьев-Польского семь раз ударил подростка ножом 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел вечером во вторник, 20 марта. Несколько подростков гуляли по городу. Они распивали пиво в нескольких кафе Юрьев-Польского. Между 17-летним юношей и его 16-летним другом вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый нанес семь ударов ножом. Когда потерпевший подросток упал на землю, злоумышленник сбежал.
Мальчика доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Юноша не назвал причину конфликта. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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