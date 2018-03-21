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У бывшего фсиновца в Башкирии отобрали квартиру из-за низкой зарплаты
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У бывшего фсиновца в Башкирии отобрали квартиру из-за низкой зарплаты 

pasmi.ru 1 час назад
Суд в Башкирии конфисковал четырехкомнатную квартиру у бывшего сотрудника регионального управления ФСИН. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура, которая подсчитала, что официальных доходов фсиновцу на покупку хватить не могло.
Квартира не по карману
В доход государства была обращена не только квартира в Уфе, но и гараж, общей стоимостью около 4,5 млн рублей. Ранее сотрудники прокуратуры проверили экс-фсиновца на предмет соблюдению антикоррупционного законодательства и проверка дала неутешительные для него результаты.
Надзорное ведомство выяснило, что квартиру и гараж мужчина приобрел в 2013 году, хотя его официальных доходов на покупку не хватало. Сам он не смог внятно пояснить, откуда у него появились средства.
В прокуратуре отмечают, что в их поле зрения подпольный богач попал во время расследования уголовного дела, по которому он проходил свидетелем. В квартире мужчины обнаружили несколько расписок о выдаче займов почти на 9 млн рублей — размер суммы натолкнул правоохранителей на мысль о получении им незаконных доходов.
Прокуратура Республики Башкортостан в судебном порядке добилась обращения в доход государства дорогостоящего имущества, приобретенного на неустановленные доходы бывшим сотрудником регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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