В Пуровском районе свел счеты с жизнью сотрудник полиции

В городе Тарко-Сале покончил с собой помощник участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщают собственные источники. Он застрелился из своего охотничьего ружья у себя в квартире. Тело нашла жена.

Корреспондент ИА «Север-Пресс» обратился за разъяснением в следственное управление СУ РФ по ЯНАО , где подтвердили факт гибели мужчины 1979 года рождения, предположительно он совершил самоубийство. Выстрел произведен из ружья в область груди.

Сейчас на месте работают следователи. Опрошены члены семьи, родные и соседи погибшего. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.