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В Пуровском районе свел счеты с жизнью сотрудник полиции
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В Пуровском районе свел счеты с жизнью сотрудник полиции 

ИА Север-Пресс 1 час назад
В городе Тарко-Сале покончил с собой помощник участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщают собственные источники. Он застрелился из своего охотничьего ружья у себя в квартире. Тело нашла жена.
Корреспондент ИА «Север-Пресс» обратился за разъяснением в следственное управление СУ РФ по ЯНАО, где подтвердили факт гибели мужчины 1979 года рождения, предположительно он совершил самоубийство. Выстрел произведен из ружья в область груди.
Сейчас на месте работают следователи. Опрошены члены семьи, родные и соседи погибшего. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИА Север-Пресс: последние новости
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