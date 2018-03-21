ВС отклонил апелляцию похитителя оренбургской школьницы

Мужчина подал апелляцию, надеясь на то, что ему смягчат наказание, но ВС оставил приговор суда первой инстанции без изменения, пишет «МК».

«ФедералПресс» напоминает, что Тиунова приговорили к пожизненному заключению.

Похититель оренбургской школьницы в тот же день пытался увезти еще двоих девочек.