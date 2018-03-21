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ВС отклонил апелляцию похитителя оренбургской школьницы
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ВС отклонил апелляцию похитителя оренбургской школьницы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мужчина подал апелляцию, надеясь на то, что ему смягчат наказание, но ВС оставил приговор суда первой инстанции без изменения, пишет «МК».
«ФедералПресс» напоминает, что Тиунова приговорили к пожизненному заключению.
Похититель оренбургской школьницы в тот же день пытался увезти еще двоих девочек.
Подросткам удалось отбиться от него. Когда Тиунова задержали, он поначалу отрицал свою вину, заявив, что школьница сама села к нему в машину, однако спасшиеся дети опознали его. Известно, что в Пермском крае он убил нескольких подростков.
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