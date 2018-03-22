Экс-совладелеца «Окон С. О. К.» арестовали по подозрению в убийстве жены

В среду, 21 марта суд избрал для бывшего совладелеца ООО «Самарские оконные конструкции» («Окна С. О. К.») и холдинга «Кватрон» Алексея Солдатова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года, сообщает volga.news.

Его подозревают в организации убийства своей жены. В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что Алексей Солдатов свою причастность к совершению преступления отрицал.

Супруга Алексея Солдатова Наталья была убита 9 февраля 2009 года неизвестными, которые проникли внутрь дома на седьмой просеке через гараж, заперли восьмилетних сестер-близняшек в одной из комнат, после чего расправились с их матерью и забрали её ювелирные украшения стоимостью 100 тысяч рублей.

В 2014 году один из убийц — Киселев написал явку с повинной, заявив, что ему помогал некий наркоман по кличке Марина. Тогда же представители СК СО заявили о том, что убийство, вероятно, было заказным. Однако имя заказчика не называлось.

В этом же году в Интернете появилась версия, что у Алексея Солдатова появилась молодая любовница, а узнавшая об этом жена пригрозила, что увезет детей в другую страну и заберет все деньги, по слухам, когда-то бизнес Солдатовых был профинансирован тестем.