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Экс-совладелец «Окон С. О. К.» Алексей Солдатов арестован по подозрению в убийстве своей жены
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Экс-совладелец «Окон С. О. К.» Алексей Солдатов арестован по подозрению в убийстве своей жены 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, бывший совладелец ООО «Самарские оконные конструкции» ("Окна С. О. К. ") и холдинга «Кватрон» Алексей Солдатов овдовел 9 февраля 2009 г., когда на его жену Наталью напали неизвестные.
Преступники проникли внутрь дома на 7-й просеке через гараж, заперли восьмилетних сестер-близняшек в одной из комнат, после чего расправились с их матерью и забрали ее ювелирные украшения на сумму 100 тыс. рублей. Лишь в 2014 г. дело удалось раскрыть — один из киллеров по фамилии Киселев написал явку с повинной, заявив, что ему помогал некий наркоман по кличке Марина. Тогда же представители регионального Следственного комитета заявили о том, что убийство, вероятно, было заказным. Однако имя заказчика не называлось.
21 марта следователи обратились в Самарский районный суд с ходатайством об аресте мужа убитой Натальи — Алексея Солдатова. Его подозревают в организации преступления, предусмотренного пп.ж, з ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму». То есть фактически его подозревают в организации убийства собственной супруги.
Еще в 2014 г. в интернете «гуляла» версия того, что у Алексея Солдатова появилась молодая любовница, о чем узнала жена. Наталья, якобы, пригрозила, что увезет детей в другую страну, плюс заберет все деньги, ведь, согласно слухам, когда-то бизнес Солдатовых был профинансирован тестем.
Какой мотив положит в основу обвинения следствие, пока не ясно, в СУ СК РФ по Самарской области дело не комментируют.
В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что подозреваемый свою причастность к совершению преступления отрицал, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.
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