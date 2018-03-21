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Экс-сотрудники полиции Андроповского района продали вещдоки на 400 тыс. руб.
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Экс-сотрудники полиции Андроповского района продали вещдоки на 400 тыс. руб. 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывший начальник отдела МВД России по Андроповскому району признан виновным в превышении полномочий и мошенничестве, сообщили STAV.AIF.RU в следственном управлении СКР по СК.
Как следует из материалов дела, руководитель под угрозой увольнения потребовал от своего подчинённого, ответственного за сохранность изъятых вещей, составить фиктивные акты об их утилизации. Вещдоки велел продать.
Инспектор группы по исполнению административного законодательства выполнил требование начальника. Выручка от подпольной реализации 2 тыс. литров контрафактного алкоголя составила 400 тыс. руб. Руководитель «операции» забрал их себе.
Кроме того, следователям удалось выяснить, что в 2015 году глава полицейского ведомства в Андроповском районе предоставил в жилищно-бытовую комиссию фиктивный договор найма жилого помещения и незаконно получил в качестве компенсации более 43 тыс. руб.
Суд приговорил недобросовестного руководителя к трём с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. А его невольного помощника по торговле контрафактом — к двум годам лишения свободы условно.
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