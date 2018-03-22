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В Дагестане нанятый мужчиной киллер сдал его в полицию
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В Дагестане нанятый мужчиной киллер сдал его в полицию 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: © Fotolia / Alexandr Blinov
Житель Дагестана за 300 тысяч рублей нанял киллера для убийства супруги своего дяди, сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство женщины и задержали заказчика в момент передачи денег, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления Расул Темирбеков.
По данным следствия, в середине декабря 2017 года 36-летний житель Махачкалы обратился к своему знакомому с предложением совершить убийство супруги своего дяди. Последний согласился и потребовал за это 300 тысяч рублей, но о готовящемся убийстве сообщил в правоохранительные органы.
"Двадцать пятого декабря 2017 года сотрудниками полиции была проведена инсценировка убийства женщины. На следующий день в момент передачи денег условному "киллеру" обвиняемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД республики", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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