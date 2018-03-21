В Дагестане будут судить местного жителя, заказавшего убийство жены своего дяди

Республике Дагестан направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Махачкалы , который предложил «киллеру» 300 тысяч рублей за убийство супруги своего дяди. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следственные органы Дагестана завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к умышленному причинению смерти другому человеку, совершённое по найму из корыстных побуждений).

По данным следствия, в середине декабря 2017 года обвиняемый обратился к своему знакомому с просьбой убить супругу своего дяди. Знакомый согласился выполнить заказ за вознаграждение в 300 тысяч рублей, но о готовящемся убийстве он сообщил полиции.

25 декабря 2017 года сотрудники полиции провели инсценировку убийства женщины. На следующий день при передаче денег «киллеру» обвиняемого задержали сотрудники ОРЧ СБ МВД республики.

Следствие собрало достаточную доказательную база, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.