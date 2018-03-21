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В Чечне завели дело о покушении на силовиков
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В Чечне завели дело о покушении на силовиков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Чечне после перестрелки завели дело о посягательстве на жизнь силовиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.
"Вечером 20 марта сотрудниками полиции и Росгвардии в Ачхой-Мартановском районе были обнаружены четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы", — сообщили в ведомстве.
Также в сообщении добавили, что в данный момент возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Чечне в ходе спецоперации уничтожили четырех боевиков.
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