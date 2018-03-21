В Чечне завели дело о покушении на силовиков

"Вечером 20 марта сотрудниками полиции и Росгвардии в Ачхой-Мартановском районе были обнаружены четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы", — сообщили в ведомстве.

Также в сообщении добавили, что в данный момент возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

Ранее сообщалось, что в Чечне в ходе спецоперации уничтожили четырех боевиков.