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Экс-полицейский получил четыре года колонии за кражу экскаватора
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Экс-полицейский получил четыре года колонии за кражу экскаватора 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Бывший начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области по решению суда получил четыре года колонии за хищение экскаватора-погрузчика. Под стражу его взяли прямо в зале суда. В пресс-службе прокуратуры Калужской области напомнили, что перед судом 30-летний полицейский предстал по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экскаватор-погрузчик принадлежал мужчине, который обратился в полицию за защитой от вымогателей, которые в том числе претендовали и на экскаватор. Но техника в результате досталась не им, а полицейскому. В 2014 году он, воспользовавшись доверием владельца, завладел документами на экскаватор, а потом и самой техникой. Экскаватор летом 2017 года нашли и вернули владельцу сотрудники регионального управления ФСБ. Техника была оценена в один миллион рублей.
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