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Вменяемость напавшего на полицейских в Дагестане мужчины установят в Москве
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Вменяемость напавшего на полицейских в Дагестане мужчины установят в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Эксперты московского института имени Сербского проведут психолого-психиатрическую экспертизу мужчине, напавшему с ножом на полицейских в Дагестане в ноябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.
По данным следствия, утром 26 ноября прошлого года на перроне станции «Кизилюрт» мужчина напал с ножом на четырех сотрудников ОВД МВД по Дагестану, которые несли службу. В результате один из полицейских получил резаную рану щеки, а нападавший попытался скрыться. Для его задержания полицейские были вынуждены открыть огонь.
Злоумышленник и пострадавший сотрудник полиции были госпитализированы. По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.
"Амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза во Владикавказе не дала однозначного результата, поэтому подозреваемому назначена стационарная экспертиза в институте имени Сербского", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по ходатайству следствия, суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей до 26 мая текущего года.
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