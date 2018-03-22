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Полиция Петербурга и Ленобласти изъяла рекордное количество наркотиков в 2017 году
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Полиция Петербурга и Ленобласти изъяла рекордное количество наркотиков в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Полицейские Петербурга и Ленинградской области в прошлом году изъяли почти 1,5 тонны наркотиков. Об этом в четверг журналистам сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Виталий Боровиков, назвав эту цифру историческим максимумом.
"За 2017 год в целом главк на территории города и области выдал исторический максимум — изъятие почти 1,5 тонны запрещенных веществ", — сказал Боровиков.
Заместитель прокурора Петербурга Дмитрий Харченков сообщил, что за год в Петербурге выявили почти 13 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, из общего количества преступлений удалось раскрыть больше 53%. Он добавил, что в Петербурге стали активнее бороться с притонами — в прошлом году правоохранительные органы закрыли 41 притон, что на 15 больше, чем в 2016 году.
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