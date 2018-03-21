14-летнюю жительницу Самары ограбил знакомый парень 

Она долго не решалась признаться родителям в том, что ее ограбил знакомый парень, придумывала отговорки, но спустя неделю они закончились.
14-летнюю жительницу Самары ограбил знакомый 18-летний парень — прямо на 8 Марта, пишет ГУ МВД России по Самарской области. Преступление произошло в подъезде дома на проспекте Кирова: молодой человек просто выхватил телефон из рук опешившей девочки и скрылся. Признаться родителям сразу у неё духу не хватило — придумывала отговорки. Но спустя неделю все же рассказала о том, что была ограблена знакомым. Родители немедленно обратились в полицию. Стражи подряда быстро вышли на след преступника и задержали его. По слова подозреваемого, ранее уже имевшего проблемы с законом, телефон он успел сдать в ломбард. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости рассказать детям о том, что делать, если у них пытаются похитить телефон или любые другие вещи. Самое главное — не паниковать и привлечь к себе внимание окружающих, прохожих. Если преступление все же произошло, ни в коем случае не стоит его скрывать — надо немедленно обратиться в правоохранительные органы.