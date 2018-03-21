В Кондопоге нашли «автомобильных» воров.

С 10 на 11 марта, в одном из местных дворов «выставили» аж 3 автомобиля. Все машины были отечественного производства из них пропало самое разное ценное имущество. Так в этом списке: акустическое оборудование, домкрат, подлокотники, различные инструменты, аккумуляторы. По предварительным подсчетам сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Полиция оперативно установила подозреваемых. Это 4 мужчины жители города, из них 2-е не достигли 18 — ти лет. Часть похищенного, злоумышленники установили себе в машину, часть сдали на металл.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ.