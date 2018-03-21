Украла банковскую карту у своей подруги.

20.03.2018 в отделении полиции города Медвежьегорска , пришла женщина, как она сообщила в органах, у нее пропала карта одного из банков, после чего кто-то обналичил с её счета 15 тысяч рублей.

Подозреваемую нашли оперативно, спустя несколько часов. Подозреваемая была соседкой потерпевшей. Как она пояснила, что на днях соседка пригласила ее в гости. Когда пришло время идти домой, женщина направилась в коридор, где в ее поле зрение попало пальто подруги.

Пошарив по карман, женщина обнаружила карточку подруги.

Несколько месяцев назад, женщина ходила подруги в аптеку за лекарствами, тогда она и получила доступ к пин-коду. После того, как карта оказалась у воровки, она пошла в магазин где купила по ней продукты, а часть денег она сняла наличкой в банкомате.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.