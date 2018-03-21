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Житель Чебоксар осужден за серию квартирных краж
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Житель Чебоксар осужден за серию квартирных краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Следствию Отдела полиции №3 УМВД России по г. Чебоксары удалось доказать причастность ранее неоднократно судимого горожанина к семи фактам хищений имущества граждан на сумму свыше 850 000 рублей…
Чебоксарец попал в поле зрения оперативников летом прошлого года, когда в микрорайоне вблизи крупного торгового центра была зарегистрирована серия квартирных краж, совершенная одним способом. Металлическим ломом взламывались входные железные двери определенных марок. В микрорайоне, который облюбовал злоумышленник, выставлялись круглосуточные засады полиции.
Подозреваемый был задержан в октябре 2017 года сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж и Отдела полиции №6 УМВД по г. Чебоксары сразу после совершения очередной кражи в доме по улице Асламаса. В ходе осмотра транспортного средства чебоксарца были обнаружены металлические орудия взлома со следами лакокрасочного покрытия, по которым следователи назначали экспертизы. Были изъяты также образцы со взломанных дверей. В ходе расследования удалось доказать причастность чебоксарца к семи фактам краж и покушений на них с общей суммой ущерба свыше 850 000 рублей. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Калининский районный суд г. Чебоксары счел его вину доказанной и с учетом данных о личности подсудимого, наличия непогашенной судимости приговорил его к пяти годам лишения свободы в в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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