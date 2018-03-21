Житель Чебоксар осужден за серию квартирных краж

Следствию Отдела полиции №3 УМВД России по г. Чебоксары удалось доказать причастность ранее неоднократно судимого горожанина к семи фактам хищений имущества граждан на сумму свыше 850 000 рублей…

Чебоксарец попал в поле зрения оперативников летом прошлого года, когда в микрорайоне вблизи крупного торгового центра была зарегистрирована серия квартирных краж, совершенная одним способом. Металлическим ломом взламывались входные железные двери определенных марок. В микрорайоне, который облюбовал злоумышленник, выставлялись круглосуточные засады полиции.

Подозреваемый был задержан в октябре 2017 года сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж и Отдела полиции №6 УМВД по г. Чебоксары сразу после совершения очередной кражи в доме по улице Асламаса. В ходе осмотра транспортного средства чебоксарца были обнаружены металлические орудия взлома со следами лакокрасочного покрытия, по которым следователи назначали экспертизы. Были изъяты также образцы со взломанных дверей. В ходе расследования удалось доказать причастность чебоксарца к семи фактам краж и покушений на них с общей суммой ущерба свыше 850 000 рублей. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.