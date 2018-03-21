Во Владимире полицейские выявили факты заведомо подложных документов

Сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте выявили факты использования заведомо подложных документов на выполнение работ по радиационному контролю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 59-летнего руководителя одного из предприятий Владимирской области , который на протяжении прошлого года неоднократно предоставлял в товарную контору станции Вязники фиктивные сопроводительные документы на отправку полувагонов с ломом черного металла.

По данному факту отделением дознания Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»).

Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, является лишение свободы на срок до двух лет.