Житель Подмосковья крал с автомобилей боковые зеркала в Москве, но был пойман

Москве молодой человек за один день похитил боковых зеркал на сумму 270 тысяч рублей.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Москве, в полицию обратился хозяин Volvo.

Он рассказал, что с его машины, оставленной на парковке на Моршанской улице, украли два зеркала заднего вида. Стоимость имущества потерпевший оценил в 103 тысячи рублей.

Аналогичные случаи в течение дня зафиксировали в районе Выхино. В итоге общая сумма ущерба превысила 270 тысяч рублей.

Вором оказался 18-летний житель Подмосковья. Установлена также причастность задержанного к совершению четырех краж на территории района. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Кража».

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