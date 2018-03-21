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Житель Подмосковья крал с автомобилей боковые зеркала в Москве, но был пойман
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Житель Подмосковья крал с автомобилей боковые зеркала в Москве, но был пойман 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Москве молодой человек за один день похитил боковых зеркал на сумму 270 тысяч рублей.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Москве, в полицию обратился хозяин Volvo.
Он рассказал, что с его машины, оставленной на парковке на Моршанской улице, украли два зеркала заднего вида. Стоимость имущества потерпевший оценил в 103 тысячи рублей.
Аналогичные случаи в течение дня зафиксировали в районе Выхино. В итоге общая сумма ущерба превысила 270 тысяч рублей.
Вором оказался 18-летний житель Подмосковья. Установлена также причастность задержанного к совершению четырех краж на территории района. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Кража».
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