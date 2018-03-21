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Вор спрятался от хозяина дома, надев на голову ведро
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Вор спрятался от хозяина дома, надев на голову ведро 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Как ни странно, попытка скрыться почти увенчалась успехом, сообщает главное управление МВД по Кемеровской области.
Задумал кражу — вышла лажа
Десять самых нелепых ограблений } Вор пробрался в дом через форточку, когда 68-летний хозяин отлучился в магазин, и похитил наличные деньги. Однако сбежать не успел — потерпевший вернулся с покупками неожиданно рано. Тогда злоумышленник спрятался в углу прихожей и надел на голову ведро. Пенсионер его не заметил и прошел мимо, после чего вор выбежал на улицу и скрылся.
В этот момент хозяин дома и заметил убегавшего, но догнать его не смог и обратился за помощью в полицию. Вора удалось задержать по горячим следам — им оказался сосед потерпевшего, ранее судимый за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», максимальное наказание по которой составляет 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Мельбурне вор, совершая налет на книжный магазин, застрял в дверях и долго не мог выбраться.
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