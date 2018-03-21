В Ярославской области сотрудник колонии взял у заключённого 330 тысяч рублей за досрочное освобождение

На 8 лет в колонию строгого режима отправили жителя Ярославской области , который сам ещё недавно следил за заключёнными — работал начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными в Рыбинской исправительной колонии.

— Мужчина в прошлом году получил от одного из заключённых по частям 330 тысяч рублей, — рассказали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — За взятку он обещал организовать оформление условно-досрочного освобождения.

Зарабатывать таким образом мужчине, кажется, понравилось. Уже в этом году он получил ещё одну взятку в размере 3 тысяч рублей за передачу заключённому мобильного телефона.

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